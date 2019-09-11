В Саратов прилетел заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов
Сегодня вечером в Саратов прилетел заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.
В аэропорту его встретил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.
Сегодня Сергей Косилов примет участие в мероприятиях Чемпионатов мира по пожарно – спасательному спорту. Вначале он планирует посетит Театральную площадь, где осмотрит Международную специализированную выставочную экспозицию «Пожарная безопасность-2019» и соревнования в дисциплине подъем по штурмовой лестнице среди девушек и юниорок, юношей и юниоров. Также замминистра спорта РФ побывает на втором объекте, задействованном в международных соревнованиях – стадионе «Локомотив», где вместе с другими гостями увидит официальную церемонию открытия XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
В ходе рабочей поездки Сергей Косилов планирует посетить и другие крупные спортивные объекты Саратовской области.