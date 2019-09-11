11 сентября 2019 СРЕДА
Новости
13:30 | 11 сентября
Зампредправительства области Василий Разделкин прокомментировал стоимость авиабилетов в регионе и перспективы их снижения
12:48 | 11 сентября
На фестивале варенья состоялся парад фруктовых экипажей
12:00 | 11 сентября
Словацкую делегацию пожарных впечатлил "красный русский суп"
11:07 | 11 сентября
В Энгельсе состоится VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
10:19 | 11 сентября
Минэнерго РФ выделит 241 миллион рублей на строительство газомоторных заправок в Саратовской области
09:27 | 11 сентября
В Саратов прилетел заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов
08:39 | 11 сентября
DARWIN значительно ускоряет рабочие процессы
17:05 | 10 сентября
Саратовской области произведено свыше 87,5 тысяч тонн молока
16:18 | 10 сентября
Более 8,1 тысяч семей области получают ежемесячную выплату на первого ребенка
15:39 | 10 сентября
В Саратове завершена реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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DARWIN значительно ускоряет рабочие процессы

Новости
DARWIN значительно ускоряет рабочие процессы


Создана мощная и гибкая платформа DARWIN, способная настроить процессы управления любым бизнесом.

В одном решении разработчики объединили системы CRM и BPM: менеджмент бизнес-процессов и взаимоотношения с клиентами – основа платформы DARWIN. Универсальное обеспечение упрощает процесс управления производством, контролируя и анализируя все стадии работы, управляя персоналом, отслеживая продажи, проверяя складские запасы и выстраивая логистику.

Программа DARWIN значительно ускоряет все рабочие процессы, устанавливая порядок в компании. Каждый сотрудник отмечает в программе проведенную в соответствии со своими должностными обязанностями операцию. ПО обеспечено системой напоминаний, оповещений, смс-уведомлений, доступна установка дополнительных расширений, например, email или умной телефонии. Тем самым программа выполняет функцию продвижения поставленных задач и контроля за их выполнением на всех этапах.

Внедрение DARWIN (http://www.darwinpro.org/) позволит компании усилить менеджмент и маркетинг, сохранить клиентов, повысить эффективность оборотных средств.