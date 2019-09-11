DARWIN значительно ускоряет рабочие процессы
Создана мощная и гибкая платформа DARWIN, способная настроить процессы управления любым бизнесом.
В одном решении разработчики объединили системы CRM и BPM: менеджмент бизнес-процессов и взаимоотношения с клиентами – основа платформы DARWIN. Универсальное обеспечение упрощает процесс управления производством, контролируя и анализируя все стадии работы, управляя персоналом, отслеживая продажи, проверяя складские запасы и выстраивая логистику.
Программа DARWIN значительно ускоряет все рабочие процессы, устанавливая порядок в компании. Каждый сотрудник отмечает в программе проведенную в соответствии со своими должностными обязанностями операцию. ПО обеспечено системой напоминаний, оповещений, смс-уведомлений, доступна установка дополнительных расширений, например, email или умной телефонии. Тем самым программа выполняет функцию продвижения поставленных задач и контроля за их выполнением на всех этапах.
Внедрение DARWIN (http://www.darwinpro.org/) позволит компании усилить менеджмент и маркетинг, сохранить клиентов, повысить эффективность оборотных средств.