Саратовской области произведено свыше 87,5 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 09.09.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 87,5 тысяч тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.
Валовой надой молока за сутки составил 365 тонн (104,3% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 18,1 кг (+1,1 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (39778 т), Базарно-Карабулакский (5844 т), Пугачевский (4995 т), Калининский (4771 т), Татищевский (4552 т) и Новобурасский (3555 т) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (18,1 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,7 кг), Энгельсского (23,3 кг) и Ртищевского (18,8 кг) муниципальных районов.