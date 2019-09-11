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Саратовской области произведено свыше 87,5 тысяч тонн молока

Новости


Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 09.09.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 87,5 тысяч тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.

Валовой надой молока за сутки составил 365 тонн (104,3% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 18,1 кг (+1,1 кг к 2018 году).

В производстве молока лидируют Марксовский (39778 т), Базарно-Карабулакский (5844 т), Пугачевский (4995 т), Калининский (4771 т), Татищевский (4552 т) и Новобурасский (3555 т) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (18,1 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,7 кг), Энгельсского (23,3 кг) и Ртищевского (18,8 кг) муниципальных районов.