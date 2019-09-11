Более 8,1 тысяч семей области получают ежемесячную выплату на первого ребенка
Более 8,1 тысяч семей области получают ежемесячную выплату на первого ребенка в рамках нацпроекта «Демография».
В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Учреждения социальной защиты населения области продолжают прием у молодых родителей заявлений с документами для назначения ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка.
На сегодняшний день 8192 семьи получают ежемесячную выплату на первенца, из них 2364 – за детей, рожденных в 2019 году.