В Пугачеве подвели итоги областного конкурса ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения».

просмотров: 44

В Конкурсе приняли участие 57 ведущих из 17 муниципальных образований Саратовской области. Они представили 16 программ для детей, 6 – для молодежи, 6 – для взрослых и 4 программы на основе фольклора (всего 32 развлекательно-игровые программы).Лауреат всероссийских и всесоюзных конкурсов культорганизаторов, директор оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина, председатель жюри Конкурса С.А. Махов считает, что надо не просто играть с детьми, а учить их этому, чтобы они умели красиво и с пользой дела проводить свободное время, общаться со сверстниками, испытывать радость движения, чтобы игра стала элементом их образа жизни. А лето для детей – самое лучшее время года, когда можно поиграть и пошалить в свое удовольствие. И если взрослые предлагают разнообразные чудеса, это вообще здорово.Взрослые, действительно, постарались. Для детей было организовано 16 разнообразных программ: приключения, путешествия, спортивные, сказочные состязания, игры и шарады. В эти дни детвора повеселилась на славу!По итогам Конкурса высшей награды – диплома Гран При – за игровую программу «Счастье есть» удостоена Светлана Чередниченко (Розовский сельский Дом культуры Советского муниципального района Саратовской области).