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В Саратовской области стартовал пилотный проект межведомственной программы "Культурный норматив школьника"
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратовской области стартовал пилотный проект межведомственной программы "Культурный норматив школьника"

Новости


Приказом vинистерства культуры Саратовской области создана рабочая группа по вопросам внедрения пилотного проекта, определен оператор по взаимодействию учреждений культуры в рамках этого проекта - Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина.

В учреждениях культуры организована работа по формированию контента на основе рекомендованного перечня произведений культуры и искусства и проведению мероприятий для творческих навыков (выставок, мастер-классов, встреч с деятелями культуры, экскурсий и т.д.).

Разрабатывается дорожная карта по реализации участия учреждений культуры и образования Саратовской области во Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника»

27 сентября 2019 г. на базе ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» состоится Общегородская педагогическая конференция «Культурный дневник школьника. Театральные встречи». В программе конференции планируется обмен опытом ведения «Культурного дневника школьника Саратовской области», просмотр спектакля, методико-аналитическая встреча с мастерами сцены, представление программ библиотеки по продвижению книги и чтения, обсуждение мероприятий по подготовке к культурному диктанту.
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