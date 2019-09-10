В Саратовской области стартовал пилотный проект межведомственной программы "Культурный норматив школьника"
Приказом vинистерства культуры Саратовской области создана рабочая группа по вопросам внедрения пилотного проекта, определен оператор по взаимодействию учреждений культуры в рамках этого проекта - Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина.
В учреждениях культуры организована работа по формированию контента на основе рекомендованного перечня произведений культуры и искусства и проведению мероприятий для творческих навыков (выставок, мастер-классов, встреч с деятелями культуры, экскурсий и т.д.).
Разрабатывается дорожная карта по реализации участия учреждений культуры и образования Саратовской области во Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника»
27 сентября 2019 г. на базе ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» состоится Общегородская педагогическая конференция «Культурный дневник школьника. Театральные встречи». В программе конференции планируется обмен опытом ведения «Культурного дневника школьника Саратовской области», просмотр спектакля, методико-аналитическая встреча с мастерами сцены, представление программ библиотеки по продвижению книги и чтения, обсуждение мероприятий по подготовке к культурному диктанту.