Сотрудники новосибирской «Балтики» вышли на спасение Караканского бора от мусора

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В красивом лесу часто отдыхают многочисленные туристы, многие из которых оставляют после себя огромное количество отходов. Из-за этого живописный участок береговой линии каждый год превращается в настоящую свалку. В прошлом году добровольцы вывезли 600 больших мешков мусора, в этот раз собрали по 160 кг отходов на каждых 100 кв. м., из которых большая часть – пластиковые и стеклянные бутылки. Весь мусор рассортировали и многое отправили на переработку.Работники «Балтики» всегда активно участвуют во всех масштабных экологических мероприятиях города. В этом году они высадили немало деревьев в рамках акций «Посади свое дерево», «Всероссийский день посадки леса». Компания «Балтика» заботится об экологии и окружающей среде, реализуя программу устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Последовательная работа по сбору, переработке и вторичному использованию упаковки помогает добиться поставленных задач. «Балтикой» за 5 лет реализации инициативы «Принеси пользу своему городу» инвестировано в проект более 50 млн рублей, установлено для раздельного сбора отходов более 7 тыс. контейнеров более чем в 50 городах России.