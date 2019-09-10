Выбор теплоизоляции: верить ли маркировкам?
Теплоизоляционные материалы являются важной частью строительства любого дома.
При обилии видов данной продукции, важно иметь в виду не только её термоизолирующие свойства, но и класс пожарной безопасности выбранного материала. Дело в том, что контактируя с разогретыми поверхностями вроде печных труб, дымоходов каминов или других видов отопительных систем, всегда имеется риск возгорания при использовании неправильных строительных материалов.
В России существует ГОСТ 30244-94, по которому определяется, какой строительный материал является негорючим. Казалось бы, увидев заветную маркировку «НГ» (негорючий), можно смело брать рулон с теплоизоляцией, но это не всегда так. Обобщив опыт практических наблюдений, сотрудники ИЦЭПСПб университета ГПСМЧС России в Санкт-Петербурге И.Д. Чешко и А.С. Букин провели в своей статье «О способности теплоизоляционных материалов к тлению» (Сборник статей «Расследование пожаров», СПб, 2014) исследование ряда продуктов, имеющих маркировку «НГ». Объектом их внимания стал ряд марок минераловатных теплоизоляционных материалов, имеющих классификацию как «негорючие». «Так, определение групп горючести строительных материалов по ГОСТ 30244-94 (метод 2) [1] ряда "негорючих" материалов позволило установить наличие внутреннего тления внутри образцов (при отсутствии видимых признаков тления на поверхности и крайне малого дымовыделения). Экспериментально установлено, что после выключения источника зажигания не происходит быстрого снижения температуры даже на поверхности образцов. Остывание до температуры окружающей среды осуществляется в течение длительного периода времени, иногда до часа» - отмечают исследователи.
По их словам, причиной возникновения тления является особенность структуры минераловатных материалов. Они состоят из негорючих минеральных волокон и связующего органического вещества. Таким образом, в развернутом состоянии материал представляет собой развернутую матрицу с развитой поверхностью, по которой распределено горючее вещество. Оно то и может загореться от нагретой трубы, а затем возгорание уже распространится по всему теплоизоляционному материалу. Если этому способствуют условия, то тление подобных теплоизоляционных материалов может продолжаться довольно продолжительное время. «Раньше, когда самым массовым теплоизоляционным материалом была обыкновенная минеральная вата, а в качестве связующего в ней использовалась фенолформальдегидная смола, нередки были случаи самовозгорания штабелей таких изделий, когда они недостаточно выдерживались (охлаждались) перед складированием» - отмечают авторы статьи.
Но что же это означает для потребителя? В первую очередь то, что необходимо тщательно выбирать теплоизоляционный материал таким образом, чтобы он соответствовал поставленным перед ним задачам. К примеру, если вы планируете построить камин, печь или другую отопительную систему, в которой есть разогретые трубы, то лучше всего использовать хризотиловую ткань. Благодаря своей волокнистой структуре, подобный теплоизоляционный материал не имеет органических элементов, то есть он буквально сплетен из «минеральной шерсти». Сам же хризотил имеет температуру плавления в 1500°С, что недостижимо ни при каких обстоятельствах в бытовых условиях. Также он не выделяет паров при нагреве, устойчив к механическим повреждениям. В частности, подобная термоизоляция используется при строительстве котлов отечественных ледоколов, из хризотиловой ткани шьют защитные костюмы для пожарных и работников «горячих» цехов.
Подводя итоги, необходимо отметить, что сами пожарные признают - в лабораторных условиях невозможно смоделировать все возможные условия возникновения возгорания.
В частном ли, многоквартирном ли доме всегда одновременно действует великое множество факторов, часть из которых могут быть отнесены к категории «случайность». Впрочем, если речь идет о строительных материалах, то тут подобное слово неприменимо.
Внимательное отношение к теплоизоляционным материалам, к их составу и особенностям, фактически могут спасти жизнь, здоровье и имущество вас и вашей семьи.
Любой пожарный скажет – легче предупредить возгорание, чем его потушить!