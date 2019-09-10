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В столице состоялась выставка K-Content EXPO 2019 Россия

Новости
В столице состоялась выставка K-Content EXPO 2019 Россия

Под эгидой Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, Корейского агентства креативного контента (KOCCA), при поддержке Crocus Production и «Рэдиссон Коллекшн Отель Москва» в российской столице с успехом состоялась выставка K-Content EXPO 2019.

Ее посетителями стали тысячи фанатов, которые не могли пропустить возможность поближе познакомиться с удивительной культурой Южной Кореи.

Организаторы постарались сделать выставку незабываемой. Они создали несколько зон – тематических корнеров: Game & VR, Comics & Webtoon, Drama & Show, Animation & Character, K-Medical, K-Food и K-Culture. В каждой из них гости могли погрузиться в мир виртуальной реальности, технологий, анимации, кино, музыки – всего, чем Корея покорила весь мир. На выставке у посетителей была возможность сделать уникальные фотографии и пообщаться с кумирами.

Центральным событием выставки стало большое концертное шоу с участием звезд корейской музыки – бойз-бэндов SF9 и On/Off, герлз-бэнда CLC и певицы SOYOU. Огромный восторг у фанатов вызвала автограф-сессия, в рамках которых участники суперпопулярных групп On/Off, CLC и SF9 лично встретились с поклонниками.