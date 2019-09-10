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На фестиваль «Театральное Прихоперье-2019» приедет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис

Новости


С 14 по 22 сентября город Балашов вновь соберет на новой сцене Балашовского драматического театра ведущие театральные коллективы России.

В этом году в рамках гостевой программы фестиваля приедут Государственный театр наций со спектаклем «Живые картины» по пьесе П.Барскова, Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова с постановкой «Скамейка», Московский государственный театр им. В.Маяковского «Не все коту масленица» по А.Островскому, театральный проект «Заячий стон» с постановкой «Комедия. О театре», Саратовский государственный театр оперы и балета со спектаклем «Шопениана и Кармен-сюита» и студенты Театрального института Саратовской Государственной консерватории с постановкой «Лимерики».

Проект «Заячий стон» - четверо молодых актеров Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Квартет молодых актеров в ироничной манере покажет комедию– лекцию про современный и не очень театр. Также зрителей ждут музыкальные инстаграм-хиты от «Заячьего стона», розыгрыши, шутки, смех и много хорошего юмора.

Саратовский государственный театр оперы и балета везет на фестиваль не одну, а целых две одноактные балетные постановки: «Шопениану» и «Кармен-сюиту». В общей сложности в них занято 45 артистов.

На открытие фестиваля «Театральное Прихоперье-2019» приедет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.