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На Театральной площади Саратова наградили лучших водителей среди людей с ограничением по здоровью

Новости


6 сентября на Театральной площади города Саратова прошли уже ставшие традиционными соревнования по фигурному вождению автомобилей с ручным управлением среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Свое водительское мастерство сегодня продемонстрировали 18 человек с ограниченными возможностями здоровья – выпускники автошколы при центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».

Мастерство автолюбителей оценивалось по двум классам автомобилей: «Стандарт» и «Макси». В результате подведения итогов победителем в номинации «Автомобили класса «Стандарт» стал Герман Кузнецов.

Первое место в категории автомобилей класса «Макси» разделили Светлана Музыка и Дамир Темирбулатов.

Победителями в общем зачете среди женщин стала Валентина Тархова, среди мужчин первое место досталось Илье Крылатову.

Участники, занявшие призовые места, получили почетные грамоты и памятные призы.