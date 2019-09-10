На Театральной площади Саратова наградили лучших водителей среди людей с ограничением по здоровью
6 сентября на Театральной площади города Саратова прошли уже ставшие традиционными соревнования по фигурному вождению автомобилей с ручным управлением среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Свое водительское мастерство сегодня продемонстрировали 18 человек с ограниченными возможностями здоровья – выпускники автошколы при центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».
Мастерство автолюбителей оценивалось по двум классам автомобилей: «Стандарт» и «Макси». В результате подведения итогов победителем в номинации «Автомобили класса «Стандарт» стал Герман Кузнецов.
Первое место в категории автомобилей класса «Макси» разделили Светлана Музыка и Дамир Темирбулатов.
Победителями в общем зачете среди женщин стала Валентина Тархова, среди мужчин первое место досталось Илье Крылатову.
Участники, занявшие призовые места, получили почетные грамоты и памятные призы.