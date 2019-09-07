7 сентября 2019 СУББОТА
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Вниманию автомобилистов: в Дни празднования годовщины создания города будут введены изменения движения по улицам Саратова

Новости
Вниманию автомобилистов: в Дни празднования годовщины создания города будут введены изменения движения по улицам Саратова

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в период празднования 429-й годовщины со дня основания Саратова будут введены изменения движения на территории города.

С 07.00 по 10.00 13 сентября 2019 года будет действовать временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Радищева на участке дороги от ул. Московская до ул. Первомайская, в районе уширения проезжей части (Часовни в честь иконы Божией Матери).

Также с 15.00 по 20.00 13 сентября 2019 года и с 09.00 по 20.00 14 сентября 2019 года вводится временное разрешение остановки, стоянки и движения транспортных средств, участвующих в заездах (участников мероприятия и автомобилей организаторов), на набережной Космонавтов на участке дороги от Обуховского переулка до ул. Бабушкин взвоз.

Во время проведения велопарада с 10.00 по 11.30 14 сентября 2019 года ограничат движение транспортных средств по ул. 50 лет Октября от ДК «Россия» до ул. Б. Горная; по ул. Б. Горная до ул. Астраханская; по ул. Астраханская до 2-й Станционный проезд; по 2-й Станционный проезд до ул. Б. Садовая; по ул. Б. Садовая до ул. Грибова; по ул. Грибова до ул. Дегтярная; по ул. Дегтярная до 2-й Станционный проезд; по 2-й Станционный проезд до ул. Астраханская; по ул. Астраханская до ул. Рабочая; по ул.Рабочая до ул. Рахова; по ул. Рахова до ул. Новоузенская; по ул. Новоузенская до ул. Рахова; по ул. Рахова до ул. Советская; по ул. Советская до ул. Горького; по ул. Горького до ул. Киселева; от ул. Киселева выезд на Театральную площадь на время прохождения колонны.