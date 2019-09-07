Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту будет транслироваться онлайн

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До начала соревнований спортсмены побывают в парке Победы на Соколовой горе, на речной экскурсии по Волге, посетят исторический парк «Россия – моя история». 9 сентября состоится заседание комиссии по допуску спортсменов и опробование снарядов, в понедельник, 10 сентября, - заседание главной судейской коллегии. Первым днем соревнований для мужских и женских команд станет 11 сентября, в этот же день на стадионе «Локомотив» в 19.30 начнется церемония открытия чемпионата. 12 - 14 сентября соревнования будут проходить как на стадионе, так и на Театральной площади (для юношеских и юниорских команд). Церемония закрытия запланирована на 15 сентября в Театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева.С полным вариантом программы соревнований среди мужчин и среди женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек можно ознакомиться по ссылке: http://minmolodsport.saratov.gov.ru/9/86/programma-pervyh-dnej-chempionata-mira-po-pozharno-spasatelnomu-sportu-В дни чемпионата мира трансляция соревнований будет идти на обновленном сайте международной федерации пожарных и спасателей https://interfiresport.com/.