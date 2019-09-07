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Новую концепцию «умный свет» для «умного города» представит БЛ ГРУПП
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Новую концепцию «умный свет» для «умного города» представит БЛ ГРУПП

Новости
Новую концепцию «умный свет» для «умного города» представит БЛ ГРУПП

В Москве 10-13 сентября пройдет выставка Интерлайт 2019.

Участником события станет Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (МСК «БЛ ГРУПП»). В рамках выставки лидер отрасли в РФ представит для функциональной среды «умного города» принципиально новую концепцию «умный свет». Используя инструменты цифровизации и IoT, специалисты корпорации разработали комплексные интеллектуальные системы и технологии освещения для любых объектов, расположенных в помещении и на открытом пространстве: для целых городов и отдельных зданий, тоннелей, мостов, аэродромов, теплиц, парков и ландшафтных зон, музеев, транспорта, спортивных и промышленных зон.

Среду «умного города» БЛ ГРУПП (https://www.bl-g.ru/) создаст на своих стендах, где посетители в интерактивном режиме смогут познакомиться с синергичной философией взаимодействия светотехнического оборудования с цифровыми технологиями. Например, компания анонсирует новое «умное» решение для индивидуального управления осветительными приборами и контроля за их работой БРИЗ-Smart Light, а также опору освещения Antivandal SunPole со встроенными солнечными батареями, создающую условия для интеграции с Интернетом вещей (IoT).