6 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 06 сентября
Новую концепцию «умный свет» для «умного города» представит БЛ ГРУПП
14:18 | 06 сентября
В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
13:20 | 06 сентября
В Саратове высаживают молодые деревья
12:28 | 06 сентября
Исторический парк присоединился к благотворительной акции
11:39 | 06 сентября
Сборная Китая прибыла в Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
10:51 | 06 сентября
Рассмотрен план финансово-экономического оздоровления Саратовского радиоприборного завода
10:05 | 06 сентября
Валерий Радаев раскритиковал энгельсских подрядчиков за срыв сроков ремонта дорог
09:18 | 06 сентября
11 сентября в центре Саратова будет ограничено движение
17:07 | 05 сентября
Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Москвы в аэропорт «Гагарин»
16:30 | 05 сентября
Главврач саратовской больницы стала фигурантом уголовного дела
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове высаживают молодые деревья

Новости


В настоящее время МБУ «Дорстрой» производит высадку молодых деревьев на улицах города.

На Привокзальной площади высажено 14 лип, на улице Емлютина – 15, на улице Рабочей – 13, на улице Аткарской – 15 лип и 15 кленов.
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