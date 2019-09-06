6 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 06 сентября
Новую концепцию «умный свет» для «умного города» представит БЛ ГРУПП
14:18 | 06 сентября
В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
13:20 | 06 сентября
В Саратове высаживают молодые деревья
12:28 | 06 сентября
Исторический парк присоединился к благотворительной акции
11:39 | 06 сентября
Сборная Китая прибыла в Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
10:51 | 06 сентября
Рассмотрен план финансово-экономического оздоровления Саратовского радиоприборного завода
10:05 | 06 сентября
Валерий Радаев раскритиковал энгельсских подрядчиков за срыв сроков ремонта дорог
09:18 | 06 сентября
11 сентября в центре Саратова будет ограничено движение
17:07 | 05 сентября
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16:30 | 05 сентября
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Исторический парк присоединился к благотворительной акции

Новости


Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности.

Исторический парк «Моя история» присоединился к акции «ДаДобро», которую сразу в нескольких городах нашей страны проводят волонтеры одноименного фонда. Миссия фонда — сделать как можно больше компаний социально-ориентированными.

Мультимедийный парк предоставил пригласительные билеты на посещение экспозиций подопечным фонда из «Центра социальной помощи семье и детям».

В акции поучаствовал и Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.

Присоединиться к волонтерскому движению может каждый, достаточно сообщить об этом координатору проекта. Сделать это можно через официальные ресурсы фонда – сайт «ДаДобро» и группы в социальных сетях.
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