Исторический парк присоединился к благотворительной акции
Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности.
Исторический парк «Моя история» присоединился к акции «ДаДобро», которую сразу в нескольких городах нашей страны проводят волонтеры одноименного фонда. Миссия фонда — сделать как можно больше компаний социально-ориентированными.
Мультимедийный парк предоставил пригласительные билеты на посещение экспозиций подопечным фонда из «Центра социальной помощи семье и детям».
В акции поучаствовал и Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.
Присоединиться к волонтерскому движению может каждый, достаточно сообщить об этом координатору проекта. Сделать это можно через официальные ресурсы фонда – сайт «ДаДобро» и группы в социальных сетях.