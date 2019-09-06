Сборная Китая прибыла в Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
Вчера, 5 сентября, в международный аэропорт «Гагарин» прибыла мужская сборная Китая по пожарно-спасательному спорту.
Из иностранных делегаций китайская первая прибыла в город. Сборная России уже находится в Саратове и ведет активную подготовку к чемпионату.
Встречали иностранных гостей министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, заместитель начальника регионального ГУ МЧС Алексей Власов, студенты факультета иностранных языков СГУ и волонтеры.
«Нам очень приятно, что Россия организовала такую теплую встречу нашей делегации. Русские всегда отличаются гостеприимностью и заботой о гостях страны», - отметил руководитель делегации Феликс, помощник главного тренера китайской сборной.
До 8 сентября в Саратов прибудет еще 19 иностранных делегаций, всего в чемпионате планируется участие более 600 человек. На 9 и 10 сентября намечены пробы оборудования и экскурсии для гостей. 11 сентября состоится открытие чемпионата.