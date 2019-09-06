Рассмотрен план финансово-экономического оздоровления Саратовского радиоприборного завода
5 сентября состоялось заседание совета директоров АО «Саратовский радиоприборный завод».
Участие в мероприятии принял председатель совета директоров «СРЗ», первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Гранит-Электрон» Павел Антонов.
На заседании был рассмотрен план финансово-экономического оздоровления предприятия. В частности, обсуждалось распоряжение Правительства РФ об урегулировании долга предприятия в размере около 650 миллионов рублей.
Кроме того, на базе министерства промышленности и энергетики области состоялась рабочая встреча руководства предприятия с министром Андреем Архиповым. Стороны обсудили перспективы развития завода, расширения линейки продукции, оптимизации затрат, использования непрофильных активов.
Ранее глава минпромэнерго с рабочим визитом побывал на «Саратовском радиоприборном заводе» и осмотрел производственные мощности предприятия.