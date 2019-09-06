Валерий Радаев раскритиковал энгельсских подрядчиков за срыв сроков ремонта дорог

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Губернатора проинформировали, что дорожники приступили к работам в микрорайоне Анисовка на ул. Украинской и Степана Разина, которые соединяют пос. Приволжский и просп. Фридриха Энгельса. Ранее здесь была грунтовая дорога. Новый маршрут позволит разгрузить городскую магистраль - Волжский проспект и сделать дополнительную объездную трассу. По словам главы Энгельсского района Дмитрия Тепина, стоит задача - привести в порядок всю дорогу, сейчас в ремонте находится участок в 1,6 км, осталось отремонтировать еще 3 км.Также Валерий Радаев проинспектировал работы на ул. Овражная, осмотрел строительство новой улицы Колотилова, которая должна соединить Марксовское и Ершовское направления, а также строительство ул. Пушкина от Больничного пер. до ул. Тельмана. Глава региона также посетил стройплощадку подземного пешеходного перехода на ул. Лесозаводской. Сейчас идут внутренние работы в тоннеле. По словам подрядчика, переход планируется сдать к 1 октября.По информации пресс-службы губернатора, Валерий Радаев отметил неудовлетворительную работу на дорогах в Энгельсе.- Из 5 направлений в Энгельсе ни одно не находится в завершающей стадии, - резюмировал он. - Стояла задача все дороги по программе закончить до 1 сентября. Задержались почти на месяц. Это значит, что сроки изначально заложили неправильно, были приняты неверные управленческие решения. За всеми объектами стоят интересы жителей. Впредь такого быть не должно. Обозначенный сегодня срок, 1 октября, ни на день не должен быть задержан.