11 сентября в центре Саратова будет ограничено движение
Данная мера вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения чемпионата по пожарно-спасательному спорту.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, в этот день с 8.00 до 17.00 вводится временное ограничение движения транспортных средств по:
-ул. Московская (на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Радищева);
-ул. Радищева (на участке дороги от ул. Московская до ул. Театральная площадь).
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.