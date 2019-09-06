Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Москвы в аэропорт «Гагарин»
Новый рейс из столичного аэропорта Домодедово начинает работу с 11 сентября.
По информации пресс-службы аэропорта "Гагарин", полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах отечественного производства «Сухой Суперджет-100» улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range), рассчитанных на 103 посадочных места в салоне экономического класса.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Вылет из Москвы в Саратов по понедельникам и средам в 20:10 (мск), а по вторникам и пятницам в 23:40 (мск). Вылет из Саратова в Москву по вторникам и четвергам в 7:45, а по средам и субботам в 8:30 по местному времени.