6 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Москвы в аэропорт «Гагарин»

Новости
Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Москвы в аэропорт «Гагарин»


Новый рейс из столичного аэропорта Домодедово начинает работу с 11 сентября.

По информации пресс-службы аэропорта "Гагарин", полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах отечественного производства «Сухой Суперджет-100» улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range), рассчитанных на 103 посадочных места в салоне экономического класса.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Вылет из Москвы в Саратов по понедельникам и средам в 20:10 (мск), а по вторникам и пятницам в 23:40 (мск). Вылет из Саратова в Москву по вторникам и четвергам в 7:45, а по средам и субботам в 8:30 по местному времени.