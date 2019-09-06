В Саратове пройдет всероссийском фестивале любительских театров кукол
В нем примут участие 13 коллективов.
С 9 по 12 сентября 2019 года в Саратове пройдет III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол. По информации министерства культуры области, в мероприятии примут участие 13 театральных коллективов из 8 регионов России: Республик Удмуртия, Карелия, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Ленинградской, Омской и Саратовской областей и Саратова.
9 сентября в центре народного творчества состоится торжественное открытие фестиваля. 10-11 сентября пройдет конкурсный показ спектаклей, творческие лаборатории и мастер-классы для руководителей коллективов. На 12 сентября запланировано торжественное закрытие, гала-концерт и награждение победителей.