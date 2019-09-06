Главврач саратовской больницы стала фигурантом уголовного дела
Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации СУ СКР по Саратовской области, женщина, являясь главным врачом одного из лечебных учреждений Саратова, в период с января по июнь 2019 года незаконно требовала от подчиненных ей сотрудников лечебного учреждения передачи ей начисленных по ее указанию повышенных надбавок к заработной плате. После чего получила от них указанные денежные средства на общую сумму более 2 млн рублей.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении.