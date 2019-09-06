Посетить мероприятия ЧМ по пожарно-спасательному спорту можно будет бесплатно
Об этом сообщили организаторы на состоявшейся сегодня межведомственной пресс-конференции в пресс-центре стадиона "Локомотив".
Как сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Алексей Власов, 11 сентября - это единственный день, когда вход на стадион "Локомотив" будет по бесплатным билетам (в целях учета количества зрителей). Распространять их начнут с завтрашнего дня в кассе стадиона "Локомотив". В остальные дни вход на мероприятия будет свободным. На Театральной площади для зрителей будет установлена трибуна.
Откроют программу чемпионата индивидуальные виды спорта, а 13 и 14 сентября пройдут самые зрелищные коллективные виды спорта – эстафета и боевое развертывание. Как сообщили организаторы, афиши с программой чемпионата будут размещены по городу.