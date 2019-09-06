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На исторический фестиваль в поселок Увек можно будет добраться на пригородных поездах

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На исторический фестиваль в поселок Увек можно будет добраться на пригородных поездах

В связи с проведением ежегодного фестиваля исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города «Укек» 14 сентября назначается курсирование четырех пригородных поездов.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, добраться на место проведения фестиваля можно будет на поездах № 6206 сообщением Трофимовский-1 – Правобережный (отправление со ст. Трофимовский-1 в 08:51, прибытие на конечную ст. Правобережный в 09:46), № 6205 сообщением Правобережный – Трофимовский-1 (отправление со ст. Правобережный в 14:13, прибытие на конечную ст. Трофимовский-1 в 15:03), № 6208 сообщением Трофимовский-1 – Правобережный (отправление со ст. Трофимовский 1 в 10:45, прибытие на конечную ст. Правобережный в 11:40), № 6207 сообщением Правобережный – Трофимовский-1 (отправление со ст. Правобережный в 16:03, прибытие на конечную ст. Трофимовский-1 в 16:53).

Поезда проследуют с остановками через о.п Увек, о.п. Радужный, о.п Зуборезный, ст. Саратов-1, о.п. пл. Ленина.

Время отправления и прибытия поездов – местное.