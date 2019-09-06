На "Театральное прихоперье" приедет Волгоградский музыкально-драматический казачий театр
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр станет участником III Межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье», который с 14 по 22 сентября пройдет в Саратовской области.
В конкурсной программе фестиваля государственные и муниципальные театры Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Пензенской и Воронежской областей представят свои комедии. Оценят постановки ведущие театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга и, конечно же, зрители. 17 сентября Волгоградский музыкально-драматический казачий театр представит в Балашове комедию российского драматурга Александра Коровкина «Тетки».
Казачий театр ежегодно участвует в различных театральных смотрах, неоднократно становился лауреатом и дипломантом российских и международных фестивалей: «Homo ludens» (г. Николаев), «Комплимент» (г. Новочеркасск), «Театральные диалоги» (г. Волгоград), «У Троицы» (г. Сергиев Посад). В июне этого года коллектив казачьего театра представил свои работы на Международном театральном фестивале «Театральная гавань» в Новороссийске. За последние годы артисты провели гастроли в Москве, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске, Сергиевом Посаде, Севастополе, Ставропольском крае, Московской, Астраханской и Ростовской областях.