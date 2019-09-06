В сентябре в Саратовской области стартует проект "Киноновинки - региону"
Саратовский областной методический киновидеоцентр продолжает реализацию проекта «Киноновинки - региону», в рамках которого организуются выездные показы новых отечественных и зарубежных мультипликационных и художественных фильмов в малых городах и селах Саратовской области.
В рамках данного проекта сотрудниками областного киновидеоцентра в сентябре в районных Домах культуры будут организованы семь выездных показов для жителей Духовницкого, Краснопартизанского, Перелюбского, Пугачевского, Ртищевского, Турковского и Ивантеевского районов.
Вниманию юных зрителей и школьников будут представлены новые мультипликационные фильмы «Пушистый шпион» (6+), «Большое путешествие» (6+), «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» (6+),«Большой кошачий побег» (6+) и художественные фильмы «Солдатик» (6+), «Со дна вершины» (12+) и «Миа и белый лев» (6+).
Стоимость билета – 70 рублей.
Приглашаем всех желающих на просмотр!