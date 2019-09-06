6 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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На II Саратовском экономическом форуме обсудят экспортный потенциал местного АПК

Новости
На II Саратовском экономическом форуме обсудят экспортный потенциал местного АПК

В рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» 11 октября 2019 года организуется площадка «Глобальная конкурентоспособность: экспортный потенциал агропромышленного комплекса».

Основными темами для обсуждения в ходе панельной дискуссии станут вопросы расширения отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров; пути совершенствования логистической инфраструктуры; реализация мероприятий национального проекта «Экспорт продукции АПК».

В работе площадки примут участие: руководители и представители федеральных и региональных органов власти, депутатского корпуса, федеральных государственных учреждений, руководители и представители коммерческих организаций, сельхозтоваропроизводителей области, предприятия пищевой промышленности представители научного сообщества представители иностранных делегаций

Результатом работы площадки станут заключение соглашений; выработка рекомендаций и предложений федеральным и региональным органам власти по стимулированию экспорта АПК, оптимизации работы агропродовольственного рынка России; выработка рекомендаций сельхозтоваропроизводителям по повышению конкурентоспособности и увеличению экспортного потенциала.