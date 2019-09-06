6 сентября временно ограничивается движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовской области
В связи с ремонтными работами с 11:00 до 18:00 6 сентября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 273 км станции Липовский (автодорога Дубки - Липовка в Саратовском муниципальном районе). Для организации пропуска автомобильного транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
В связи с ремонтными работами с 11:00 до 18:00 6 сентября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 273 км станции Липовский (автодорога Дубки - Липовка в Саратовском муниципальном районе). Для организации пропуска автомобильного транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.