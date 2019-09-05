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Сбербанк запускает выдачу кредитов для бизнеса в режиме реального времени

Новости
Сбербанк запускает выдачу кредитов для бизнеса в режиме реального времени

· Выдача кредитов в режиме реального времени – Real Time Decision – стала возможна благодаря автоматизации банковских процессов и переводу взаимодействия с клиентом в онлайн.

· ИП может получить кредит онлайн по паспорту без физического предоставления в банк документов в рамках предодобренного предложения.

· Рассмотрение заявки займет 1 минуту, предоставление кредита — 2 минуты.

4 сентября 2019 года, Владивосток — Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до 3 минут. Теперь клиент может получить предодобренный кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) в режиме реального времени.

Для одобрения заявки клиенту понадобится только приложить к заявке в СББОЛ фото паспорта и указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете СББОЛ.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:

«Мы продолжаем совершенствовать сервисы для малого и среднего бизнеса. До перевода в онлайн процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита занимал не менее пяти дней, в нем было задействовано трое наших сотрудников, заемщику нужно было предоставить шесть документов. Новая технология позволит сократить время обработки на стороне банка до трех минут. Это в 800 раз быстрее, чем раньше».