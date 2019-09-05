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На Саратовском ипподроме пройдут областные соревнования на «Кубок Губернатора»

Новости / Спорт


Любителей конного спорта приглашают на мероприятие 7 сентября.

По информации министерства сельского хозяйства области, всего планируется семь заездов с розыгрышем традиционных призов «Локотского конного завода», «Иппика», «Талантливого», «Улова» и «Спортивный». Также в программе запланирована скачка. В соревнованиях примет участие более 70 лошадей, принадлежащих коневладельцам Саратовской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей.

В настоящее время на ипподроме имеется 3 беговых дорожки: призовая, тротовая и скаковая рабочая. Призовая дорожка считается одной из лучших по России, на которой неоднократно устанавливались Всесоюзные и областные рекорды.

В Саратовской области насчитывается более 15 тыс. голов лошадей. Коневодство развивается по четырем основным направлениям: рабочее, продуктивное, племенное и спортивное.

В минсельхозе также напомнили, что в области разводят четыре основные породы лошадей: Русскую рысистую, на долю которой приходится 39%, Орловскую (23%), Торийскую (20%), Русскую тяжеловозную (13%). В небольших количествах разводят Арабскую, Донскую, Буденовскую, чистокровную верховую, американскую рысистую и першеронскую породы, на их долю приходится около 5%.