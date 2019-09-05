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Жительница Алгая убила мужа, превысив пределы необходимой обороны
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Жительница Алгая убила мужа, превысив пределы необходимой обороны

Новости / ЧП



Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 2 сентября вечером 35-летняя женщина вместе с тремя малолетними детьми вернулась с улицы домой. На тот момент в доме находился ее супруг. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, закрыв детей в одной из комнат, стала высказывать в адрес супруга свое недовольство. В ходе возникшего словесного конфликта мужчина схватил кухонный нож и стала размахивать им, высказывая угрозы применения насилия к жене. Обороняясь от действий супруга, женщина выхватила из рук нападающего нож и нанесла ему ножом два удара в область грудной клетки. После этого она вместе с детьми покинула жилище.

От полученного ранения потерпевший скончалась на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало два проникающих колото-резанных ранений грудной клетки справа и сзади.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.