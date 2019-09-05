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В Балашове продолжается подготовка к увидят постановку III Межрегиональному фестивалю «Театральное Прихоперье»

Новости / Культура
В Балашове продолжается подготовка к увидят постановку III Межрегиональному фестивалю «Театральное Прихоперье»


В этом году он пройдет с 14 по 22 сентября.

По информации министерства культуры области, в конкурсной программе фестиваля примут участие государственные и муниципальные театры Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Пензенской и Воронежской областей представят свои комедии. Оценят постановки ведущие театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга и, конечно же, зрители.

Одним из участников фестиваля станет Волгоградский музыкально-драматический казачий театр. 17 сентября он представит в Балашове комедию российского драматурга Александра Коровкина «Тетки».