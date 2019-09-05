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На Приволжской железной дороге прошел «День клиента»

Новости
На Приволжской железной дороге прошел «День клиента»


В мероприятии приняли участие представители органов власти и организаций различных форм собственности, пользующихся услугами железнодорожного транспорта.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, мероприятие проходило в формате видеоселекторного совещания с подключением студий Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. В ходе встречи оценивалась эффективность организации грузовых перевозок в первом полугодии и намечались планы на перспективу.

– За 7 месяцев текущего года объем погрузки на Приволжской магистрали составил 21,5 млн. тонн. Из них 7,1 млн тонн отправлено на экспорт, а 14,4 млн. тонн – во внутрироссийском сообщении, – подчеркнул начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. – Главная цель сегодняшней встречи – получение обратной связи от партнёров и решение вопросов, связанных с организацией перевозок и качеством предоставляемых услуг.

По словам Сергея Альмеева, сегодня на Приволжской железной дороге большое внимание уделяется повышению качества местной работы. Такая задача стоит перед недавно образованным подразделением оперативного управления местной работы – ЦУМР. Оно обеспечивает диспетчеризацию жизненного цикла транспортной услуги. Кроме того, на Приволжской магистрали внедрена технология суточного и декадного клиентского плана СККП. Снижению стоимости услуг железнодорожного транспорта способствует организация ускоренных перевозок и маршрутных отправок.

Продолжается ремонт путей общего и необщего пользования. В текущем году ремонтно-восстановительные работы планируется произвести на 80,6 км пути.

Начальник Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Цык в своем выступлении рассказал об автоматизации процессов взаимодействия с клиентами и развитии электронно-цифровых каналов продаж. Для оперативного решения вопросов, связанных с приёмом или отправкой грузов, на Приволжской железной дороге была организована работа круглосуточной горячей линии.

Представители органов власти, присутствовавшие на «Дне клиента», отметили вклад Приволжской железной дороги в социально-экономическое развитие регионов. Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева поблагодарила железнодорожников за развитие инфраструктуры и строительство мини-элекваторов, способствующих формированию экспортноориентированной инфраструктуры рынка оборота зерновых культур.

В пресс-службе дороги отметили, что «Дни клиента» проводятся на регулярной основе. Они позволяют партнерам узнавать актуальную информацию, связанную с грузовыми перевозками, а железнодорожникам – получать эффективную обратную связь и повышать качество транспортного обслуживания.