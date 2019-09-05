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Саратовские спортсмены стали призёрами Первенства Европы по кикбоксингу

Новости


С 26 по 31 августа в городе Дьёер (Венгрия) проходило Первенство Европы по кикбоксингу.

В соревнованиях приняло участие 1540 человек из 39 стран мира.

В составе сборной команды России честь страны защищали спортсмены областной школы олимпийского резерва имени С.Р. Ахмерова, которые достойно показали себя, завоевав 2 медали различного достоинства:

Глеб Шарифов завоевал серебро в весовой категории 67 кг среди старших юношей.

Артем Штырков (на фото) стал бронзовым призером в весовой категории 60 кг среди старших юношей.

Спортсменов подготовил заслуженный тренер России, старший тренер сборной России в разделе К-1 – Далгатов Расул Чкалович.

По итогам первенства Европы сборная России заняла 1 командное место.