Саратовские спортсмены стали призёрами Первенства Европы по кикбоксингу
С 26 по 31 августа в городе Дьёер (Венгрия) проходило Первенство Европы по кикбоксингу.
В соревнованиях приняло участие 1540 человек из 39 стран мира.
В составе сборной команды России честь страны защищали спортсмены областной школы олимпийского резерва имени С.Р. Ахмерова, которые достойно показали себя, завоевав 2 медали различного достоинства:
Глеб Шарифов завоевал серебро в весовой категории 67 кг среди старших юношей.
Артем Штырков (на фото) стал бронзовым призером в весовой категории 60 кг среди старших юношей.
Спортсменов подготовил заслуженный тренер России, старший тренер сборной России в разделе К-1 – Далгатов Расул Чкалович.
По итогам первенства Европы сборная России заняла 1 командное место.