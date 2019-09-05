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Саратов начали украшать ко Дню города

Новости


В преддверии 429 годовщины празднования Дня города в районах Саратова продолжаются работы по благоустройству и праздничному украшению территории.

Так, в Кировском районе на следующей неделе планируется установка «костров» с флагами по ул. Московской, Симбирской/Аэропорт, Привокзальная площадь. По всей территории города предприятиями района празднично декорируются фасады, автомобильные дороги и витрины баннерами, плакатами, размещаются государственные флаги и праздничные шары.

Кроме конструкций с флагами, в рамках подготовки к празднованию Дня города, на территории Саратова несколько арт-объектов «Я люблю Саратов» будут декорированы цветными атласными лентами на пересечении ул. Октябрьская, ул. Волжская и ул. Усть – Курдюмская. Также входы в сад Липки будут оформлены лентами, набережную Космонавтов и Предмостовую площадь украсят баннерами.

Отметим, что ул. Волжская будет оформлена флажной лентой, фотозонами, зонами отдыха, где жители города смогут сделать памятные фото.

В Октябрьском районе города планируется оформление двух фотозон: в сквере по ул. им. В.Г. Рахова - декорированная фотозона, на площади перед входом в Городской парк культуры и отдыха будет установлена малая архитектурная форма "Сердце". Остальные районы города также принимают участие в праздничном украшении территории Саратова.
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