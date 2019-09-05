Спектакль Саратовского ТЮЗа - пригласили на IX Международный театральный фестиваль им. Горького «В начале веков. XX. XXI.»

просмотров: 175

Постановку, поставленную в ТЮЗе Киселёва режиссёром Ильей Ротенбергом в 2018 году, пригласили на IX-й международный театральный фестиваль им. М.Горького «В начале веков. XX. XXI.». Показ саратовского спектакля на гастролях пройдет на площадке организатора фестиваля — Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького. Фестиваль будет международным, кроме Саратовского ТЮЗа Нижний Новгород примет у себя гостей из Южной Кореи, Германии, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Для саратовского «Дяди Вани» это будет уже вторыми гастролями в этом году. Летом 2019 года в Москве театр показал его в рамках II Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» на сцене Московского Губернского театра.