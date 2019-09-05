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Саратов продолжает активно готовиться к проведению юбилейного Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
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Саратов продолжает активно готовиться к проведению юбилейного Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Новости


Саратов продолжает активно готовиться к проведению юбилейного Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдёт в г. Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года.

Он объединит сразу несколько Чемпионатов Мира: XV Чемпионат мира среди мужчин, VI Чемпионат мира среди женщин, IX Чемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Его участниками станут порядка 600 человек. Спортсменам предстоит соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете. Театральная площадь и стадион "Локомотив" станут на предстоящем Чемпионате главными спортивными площадками.

Вчера на Театральной площади начали возводить уникальную 4-х этажную учебно-тренировочную башню. На период Чемпионата она послужит спортивным снарядом для юных спортсменов, которым предстоит состязаться друг с другом во время забегов в подъеме по штурмовой лестнице. Несомненно, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни – это одна из наиболее ярких и динамичных дисциплин, входящих в состязания по пожарно-спасательному спорту. Спортсмены в считанные секунды взлетают по ее фасаду на высоту более двенадцати метров.
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