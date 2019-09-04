4 сентября 2019 СРЕДА
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«Ураласбест» укрепляет позиции одного из основных производителей щебня в РФ

Новости
«Ураласбест» укрепляет позиции одного из основных производителей щебня в РФ


На 9,9% комбинат «Ураласбест» увеличил отгрузку щебня по сравнению с июлем прошлого года. Это свидетельствует об укреплении позиций предприятия как одного из основных крупных производителей нерудных строительных материалов в РФ.

Некоторое время назад комбинатом была запущена в эксплуатацию инновационная дробильно-сортировочная установка на Баженовском месторождении. В год она способна переработать до 3 млн тонн горной породы. ДСУ расширяет ассортимент выпускаемых фракций щебня, а также снижает транспортные затраты предприятия.

«Ураласбест» в год производит 5 млн тонн щебня. В текущем году на комбинате стартовало производство щебня «европейских» фракций – их используют при строительстве железных и автомобильных дорог. Новая установка и уже эксплуатируемые мощности способствуют увеличению объемов выпускаемого на комбинате щебня различных фракций и щебеночно-песчаных смесей.

Ежегодно инвестируя в создание новых производственных мощностей, руководство «Ураласбеста» ведет комбинат курсом активного насыщения отечественного рынка качественным щебнем. Нет сомнений, что продукция предприятия на долгое время вперед останется одной из самых востребованных.