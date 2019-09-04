Специалисты Россельхознадзора выявили карантинный сорняк в партии чечевицы
В августе 2019 года государственным инспектором фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля (в т.ч. досмотра) партии чечевицы в количестве 310 тонн происхождением из Саратовского района, был выявлен опасный карантинный сорняк – повилика (Cuscuta sp.).
Это растение включено в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза». Наличие в образцах данного карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Саратовская МВЛ».