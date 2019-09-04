Аэропорт «Гагарин» запустил официальный чат-бот в мессенджерах Viber и Facebook

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"В мессенджере Facebook в поисковой строке необходимо указать «GagarinAirportBot», выбрать сервис «Чат-бот международного аэропорта Гагарин города Саратов» и начать диалог с ботом. В мессенджере Viber необходимо считать QR-код, указанный на сайте аэропорта, непосредственно в мессенджере Viber и начать диалог с ботом.Электронный помощник предоставляет всю необходимую информацию о ближайших рейсах по выбранному направлению. Так, пользователи чат-бота мгновенно видят номер рейса, авиакомпанию, тип самолёта, время вылета и прилёта. Также они могут узнать об открытии и закрытии регистрации, номере стойки регистрации, начале и завершении посадки, номере выхода на посадку, начале выдачи багажа. Для лёгкого поиска пользователям достаточно лишь указать номер рейса (без кода авиакомпании) либо название города.Также пользователи имеют возможность подписаться на изменения в расписании интересующего рейса. В таких случаях в рамках чат-бота будет приходить соответствующее уведомление. Чат-бот одновременно обрабатывает неограниченное количество запросов и работает в круглосуточном режиме. Сам процесс поиска занимает несколько секунд. При активизации в чат-боте пользователю приходит приветственное сообщение и приглашение начать диалог.Сервис чат-бота в мессенджерах Viber и Facebook разработан совместно с ООО «Авиационные технологии связи», - сообщает пресс-служба аэропорта.