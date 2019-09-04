4 сентября 2019 СРЕДА
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Аэропорт «Гагарин» запустил официальный чат-бот в мессенджерах Viber и Facebook

Новости


Для пассажиров международного аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») открылся официальный чат-бот в мессенджерах Viber и Facebook. Найти и воспользоваться услугой очень просто.

"В мессенджере Facebook в поисковой строке необходимо указать «GagarinAirportBot», выбрать сервис «Чат-бот международного аэропорта Гагарин города Саратов» и начать диалог с ботом. В мессенджере Viber необходимо считать QR-код, указанный на сайте аэропорта, непосредственно в мессенджере Viber и начать диалог с ботом.

Электронный помощник предоставляет всю необходимую информацию о ближайших рейсах по выбранному направлению. Так, пользователи чат-бота мгновенно видят номер рейса, авиакомпанию, тип самолёта, время вылета и прилёта. Также они могут узнать об открытии и закрытии регистрации, номере стойки регистрации, начале и завершении посадки, номере выхода на посадку, начале выдачи багажа. Для лёгкого поиска пользователям достаточно лишь указать номер рейса (без кода авиакомпании) либо название города.

Также пользователи имеют возможность подписаться на изменения в расписании интересующего рейса. В таких случаях в рамках чат-бота будет приходить соответствующее уведомление. Чат-бот одновременно обрабатывает неограниченное количество запросов и работает в круглосуточном режиме. Сам процесс поиска занимает несколько секунд. При активизации в чат-боте пользователю приходит приветственное сообщение и приглашение начать диалог.

Сервис чат-бота в мессенджерах Viber и Facebook разработан совместно с ООО «Авиационные технологии связи», - сообщает пресс-служба аэропорта.
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