4 сентября 2019 СРЕДА
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Состоятся прослушивания детей от 6 до 14 лет в Детскую студию им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе имени Ю.П. Киселёва

Новости


23 и 30 сентября состоятся прослушивания детей от 6 до 14 лет в Детскую студию им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе им. Ю.П. Киселёва.

Прослушивание будет проходить на Вольской, 83 с 16 часов в порядке живой очереди.
Детская студия имени О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе объявляет дополнительный набор детей в возрасте от 6 до 14 лет в бесплатные творческие объединения театрального направления «Дебют», «Овация», «Апельсин».

Прослушивания состоятся 23 и 30 сентября 2019 года в Историческом здании ТЮЗа Киселёва на Вольской,83 с 16.00 в порядке живой очереди, запись на прослушивание не требуется.

На прослушивание желающим заниматься в Студии необходимо приготовить три выступления: чтение стихотворения или басни, исполнение песни и пластический номер (танцевальный или сцендвижение).

Прослушивание проводят руководитель студии, актёр и режиссёр ТЮЗа Киселёва Алексей Чернышёв и занимающиеся с детьми преподаватели-репетиторы. Справки по телефонам (8452) 69-46-86, 69-54-33.

Успешно прошедшие творческие испытания дети будут под руководством практиков театра осваивать азы мастерства актёра, сценической речи и сцендвижения, а также вокала (при зачислении в группу «Апельсин»). Занятия в этих коллективах полностью бесплатные и предполагают также участие детей в спектаклях Детской студии имени О.П. Табакова на сцене Исторического здания ТЮЗа Киселёва.

В ближайшем репертуаре ТЮЗа зрители могут увидеть в исполнении уже действующих студийцев две постановки — недавнюю премьеру «Приключения Незнайки на Луне» по Н.Носову (13, 14 и 15 сентября) и сказку «Питер Пэн и Венди» по Дж. Барри (27, 28 и 29 сентября). Билеты продаются на сайте ТЮЗа Киселёва и в кассах театра на Вольской и в здании на площади Киселева.
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