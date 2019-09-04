Саратовская детская театральная студия «Театралика» вышла в финал конкурса «Театральное Приволжье»
Детская студия «Театралика» вышла в финал конкурса «Театральное Приволжье». Ребята представят на суд зрителей и жюри спектакль «Гадкий утёнок» (Г.Х. Андерсен).
«Театральное Приволжье» - это фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов Приволжского федерального округа, который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО.
Все спектакли и трейлеры к ним будут выложены на сайте фестиваля и в социальных сетях в ближайшее время. Также постановки можно будет увидеть на региональных каналах всего Поволжья. В ноябре определят победителей путём Интернет и смс-голосования.