4 сентября 2019 СРЕДА
Новости
09:48 | 04 сентября
В историческом парке состоялась экскурсия «СССР – Россия. Борьба с терроризмом – угрозой XX века»
09:00 | 04 сентября
На площади Ленина состоялось мероприятие «Нет – террору!»
20:00 | 03 сентября
«Ураласбест» укрепляет позиции одного из основных производителей щебня в РФ
16:33 | 03 сентября
Специалисты Россельхознадзора выявили карантинный сорняк в партии чечевицы
15:48 | 03 сентября
Аэропорт «Гагарин» запустил официальный чат-бот в мессенджерах Viber и Facebook
15:00 | 03 сентября
Состоятся прослушивания детей от 6 до 14 лет в Детскую студию им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе имени Ю.П. Киселёва
14:09 | 03 сентября
Саратовская детская театральная студия «Театралика» вышла в финал конкурса «Театральное Приволжье»
13:20 | 03 сентября
В Радищевском музее - выставка произведений московского художника Олега Ланга
12:28 | 03 сентября
Сотрудники Приволжской магистрали поздравили юных пассажиров с Днём знаний
11:39 | 03 сентября
От саратовцев ждут идеи по празднованию Дня города
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Радищевском музее - выставка произведений московского художника Олега Ланга

Новости


5 сентября в Радищевском музее открывается выставка произведений московского художника Олега Ланга.

Его творчество будет представлено в Саратове впервые. Произведения мастера, которые находятся в крупнейших центральных музеях страны – Третьяковской галереи, Русском музее, Московском музее современного искусства, до этого времени никогда не экспонировались за пределами столичных городов. Поэтому данный выставочный проект вполне может считаться «открытием имени».

Олег Ланг родился в Новомосковске в 1950 году, образование получил в Суриковском институте, жил и работал в Москве. Ушел неожиданно рано, в 2013 году, оставив большое и разнообразное наследие.
Творческий путь художника никогда не был лёгким. Свободный и независимый, он не пытался встроиться в мейнстрим, соответствовать чьим-то ожиданиям. Его авторский стиль, которому он был верен на всех этапах пути, замешанный на обращении к городскому фольклору, сочетает в себе черты примитива, экспрессионизма, минимализма.

Художник понимает живопись как универсальный язык, не утративший актуальности и до сих пор остающийся действенным. При помощи этого языка Ланг способен передать все что угодно: от личных переживаний и детских воспоминаний до поворотов всемирной истории, от беспредметных импровизаций до пересмотра канонических мотивов классического искусства.

На выставке представлено 30 произведений, созданные в 2000-е годы. Отдельным блоком экспонируется серия, посвящённая Веничке Ерофееву.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код