В Радищевском музее - выставка произведений московского художника Олега Ланга

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Его творчество будет представлено в Саратове впервые. Произведения мастера, которые находятся в крупнейших центральных музеях страны – Третьяковской галереи, Русском музее, Московском музее современного искусства, до этого времени никогда не экспонировались за пределами столичных городов. Поэтому данный выставочный проект вполне может считаться «открытием имени».Олег Ланг родился в Новомосковске в 1950 году, образование получил в Суриковском институте, жил и работал в Москве. Ушел неожиданно рано, в 2013 году, оставив большое и разнообразное наследие.Творческий путь художника никогда не был лёгким. Свободный и независимый, он не пытался встроиться в мейнстрим, соответствовать чьим-то ожиданиям. Его авторский стиль, которому он был верен на всех этапах пути, замешанный на обращении к городскому фольклору, сочетает в себе черты примитива, экспрессионизма, минимализма.Художник понимает живопись как универсальный язык, не утративший актуальности и до сих пор остающийся действенным. При помощи этого языка Ланг способен передать все что угодно: от личных переживаний и детских воспоминаний до поворотов всемирной истории, от беспредметных импровизаций до пересмотра канонических мотивов классического искусства.На выставке представлено 30 произведений, созданные в 2000-е годы. Отдельным блоком экспонируется серия, посвящённая Веничке Ерофееву.