Сотрудники Приволжской магистрали поздравили юных пассажиров с Днём знаний
По случаю начала учебного года, 2 сентября сотрудники АО «Саратовская ППК» организовали праздничные мероприятия для юных пассажиров.
В зале пригородных касс вокзала Саратов установили телевизор, по которому показывали детские фильмы, мультфильмы и сказки. Для подрастающего поколения была организована развлекательная программа с аниматорами, героями мультфильма «Щенячий патруль». Ведущие поздравляли ребят с Днём знаний, дарили воздушные шары и приглашали на фотосессию.
Кроме того, в преддверии месячника «Детская безопасность на железной дороге» в пригородном зале состоялась тематическая выставка детских рисунков. В экспозиции были представлены художественные работы, выполненные воспитанниками детских садов. Все они участвовали в творческом конкурсе «Береги свою жизнь».