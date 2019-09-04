От саратовцев ждут идеи по празднованию Дня города

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В штабе можно рассказать о своих идеях или внести предложение, как разнообразить концертно-праздничную программу Дня города.Прослушивание-отбор пройдет 6 сентября т.г. с 16.00 до 19.00 на ул. Волжская (у трамвая «Семен»). Компетентное жюри выберет лучшие номера.Кроме того, приглашаются желающие помочь в организации и проведении мероприятий в качестве волонтеров в рамках празднования 429-й годовщины со дня основания Саратова.Обращаться в волонтерский штаб можно по телефонам: 8-908-542-32-76, 8-927-155-44-34, лично прийти в Городской центр им. П.А. Столыпина по адресу: ул. Первомайская, 47/53, или написать о своих предложениях в группу городского волонтерского штаба в социальной сети ВКонтакте, публичную страницу «Саратов. День города» и аккаунт в Инстаграм.