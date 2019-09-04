В Саратове прервано движение трех трамвайных маршрутов
На месте работают аварийные бригады
Сегодня, 3 сентября, в 08.10 останавливались трамвайные маршруты №№ 3, 9, 10, 11 на пересечении ул. Астраханская и ул. Вавилова из-за столкновения вагона и легкового автомобиля.
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», пострадавших нет. В 08.31 движение составов возобновилось.
В 09.18 вагоны маршрутов №, № 3, 11 из-за неисправности остановились на пересечении ул. Астраханская и ул. Московская.
Также с 09.21 на 3-ем Товарном проезде сошел с рельсов вагон № 9. На место выехала аварийная бригада.
По данным МКУ «Транспортное управление», все автобусы вышли на линии.