4 сентября 2019 СРЕДА
Новости
09:48 | 04 сентября
В историческом парке состоялась экскурсия «СССР – Россия. Борьба с терроризмом – угрозой XX века»
09:00 | 04 сентября
На площади Ленина состоялось мероприятие «Нет – террору!»
20:00 | 03 сентября
«Ураласбест» укрепляет позиции одного из основных производителей щебня в РФ
16:33 | 03 сентября
Специалисты Россельхознадзора выявили карантинный сорняк в партии чечевицы
15:48 | 03 сентября
Аэропорт «Гагарин» запустил официальный чат-бот в мессенджерах Viber и Facebook
15:00 | 03 сентября
Состоятся прослушивания детей от 6 до 14 лет в Детскую студию им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе имени Ю.П. Киселёва
14:09 | 03 сентября
Саратовская детская театральная студия «Театралика» вышла в финал конкурса «Театральное Приволжье»
13:20 | 03 сентября
В Радищевском музее - выставка произведений московского художника Олега Ланга
12:28 | 03 сентября
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В Саратове прервано движение трех трамвайных маршрутов

Новости


На месте работают аварийные бригады
Сегодня, 3 сентября, в 08.10 останавливались трамвайные маршруты №№ 3, 9, 10, 11 на пересечении ул. Астраханская и ул. Вавилова из-за столкновения вагона и легкового автомобиля.

По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», пострадавших нет. В 08.31 движение составов возобновилось.
В 09.18 вагоны маршрутов №, № 3, 11 из-за неисправности остановились на пересечении ул. Астраханская и ул. Московская.
Также с 09.21 на 3-ем Товарном проезде сошел с рельсов вагон № 9. На место выехала аварийная бригада.
По данным МКУ «Транспортное управление», все автобусы вышли на линии.
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