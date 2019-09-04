У трамвая Семён на улице Волжская состоится брифинг, где будет представлена информация о праздничных мероприятиях, посвященных 429-й годовщине со дня основания Саратова
Завтра, 3 сентября, в 14.00 у трамвая на ул. Волжская состоится брифинг, где будет представлена информация о праздничных мероприятиях, посвященных 429-й годовщине со дня основания Саратова.
Планируется, что в нем примут участие организаторы наиболее крупных
мероприятий:
- открытого кубка главы Саратова Николай
Жилин;
- фестиваля исторической реконструкции Дмитрий Кубанкин;
- интеллектуально-развлекательной битвы Евгений Гомон;
- шоу-турнира Вячеслав Максюта;
- городского конкурса Петр Антонов.
А также представитель группы компаний (организатор концертной
программы ) Иван Гусаров; начальник управления по
культуре администрации муниципального образования Максим
Макуров; руководитель волонтерского штаба Михаил Биюн.