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Новый сквер в Новосибирске помогли заложить сотрудники филиала «Балтики»

Новости
В Новосибирске прошла экологическая акция «Посади свое дерево».

Новый сквер в Новосибирске помогли заложить сотрудники филиала «Балтики»

Вместе с горожанами и мэром города Анатолием Локтем активными участниками мероприятия стали сотрудники завода «Балтика-Новосибирск». За Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета был разбит новый сквер, в котором во время акции были высажены сирень, ивы и дубы.
Во время мероприятия была организована интересная развлекательная программа – выступали танцевальные и музыкальные коллективы, участников угощали чаем и блинами, а сотрудники новосибирской «Балтики» предлагали всем желающим попробовать натуральный квас «Хлебный край».
Как отметил менеджер по рециклингу филиала «Балтика-Новосибирск» Павел Арбатский, предприятие стремится участвовать во всех общегородских экологических акциях. Только в этом году волонтеры завода принимали участие в экологической акции в зоопарке, во всероссийском Дне посадки леса и других. Филиал «Балтики» в Новосибирске уделяет значительное внимание также состоянию экологии производства.
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