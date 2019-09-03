Группа «Мороз Шоу» получила приглашение выступить на премьере нового фильма бондианы
Песню «Сова и гвоздика» исполнит русская фольклорная группа «Мороз Шоу» на закрытой вечеринке в честь выхода в прокат нового фильма о Джеймсе Бонде. Певицы группы привлекли внимание продюсеров фильма «Не время умирать» своим профессиональным фольклорным вокалом и небывалой красотой. В 2018 году даже велись переговоры о звучании песни «Сова и гвоздика» в картине в качестве саундтрека, однако позже от инициативы отказались. Но все-таки русскую версию возможного саундтрека девушки представят на премьерных показах фильма «Не время умирать».
«Сова и гвоздика» – песня из дебютного альбома группы «Мороз Шоу» (https://www.youtube.com/watch?v=T42tX_2_eOg). Коллектив работает в стиле фолк-кроссовер, их первый альбом вышел в 2018 году. От исполнения песни в новом фильме бондианы отказались, чтобы не провоцировать ассоциацию с российскими спецслужбами. Оказывается, сова и гвоздика – символы специального подразделения ГРУ РФ.